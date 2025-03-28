Деменко: неудачные результаты «Зенита» продолжат нагнетать обстановку внутри команды

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о последних результатах «Зенита». В 21-м туре РПЛ сине-бело-голубые проиграли «Спартаку» со счётом 1:2.

«Я понимаю Медведева. Генеральный директор после матча может зайти в раздевалку команды и высказать своё недовольство. Что касается Глушенкова, я уже говорил, что нужно стараться не выносить всё на публику и стараться всё решать внутри команды. Наверное, Карпин это тоже объяснил Максиму. Глушенков сейчас далёк от той формы, когда он только пришёл в «Зенит».

Не спорю, что кто-то раскачивает лодку в «Зените», эта работа тоже ведётся. Семак — футбольный человек, он проходил через такие ситуации в других командах. Самое главное — успокоиться, наладить хорошую атмосферу и выполнять поставленную задачу. Когда «Зенит» выиграет два матча подряд, всё наладится, это будет уже другая команда. Но неудачные результаты продолжат нагнетать обстановку внутри команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.