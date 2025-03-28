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Агкацев: у полевых больше заскоков, чем у вратарей. В каждой команде по три инопланетянина

Агкацев: у полевых больше заскоков, чем у вратарей. В каждой команде по три инопланетянина
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о суевериях футболистов. По его словам, у полевых игроков подобных «заскоков» больше, чем у вратарей.

— Ты сам суеверный?
— Больше нет, чем да.

— Ты говорил, что хотел бы посмотреть в глаза человеку, кто придумал, что вратари не от этого мира.
— Да. Вратари — такие же люди. У полевых даже побольше заскоков. Любую команду возьми – в каждой есть три-четыре инопланетянина, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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