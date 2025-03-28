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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как клуб воспитывает много качественных голкиперов

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как клуб воспитывает много качественных голкиперов
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев объяснил, как клуб воспитывает большое количество качественных вратарей.

— Как «Краснодар» растит таких крутых вратарей: ты, Сафонов, Латышонок, Адамов, Кокарев?
— Крутая система, классные тренеры. В академии высокая конкуренция. На один возраст заезжает 10 вратарей, а на выпуск остаётся только один. Надо через многое пройти, чтобы проделать путь от академии до молодёжной команды. Дай бог, чтобы поток не заканчивался, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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