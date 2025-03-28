Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как клуб воспитывает много качественных голкиперов

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев объяснил, как клуб воспитывает большое количество качественных вратарей.

— Как «Краснодар» растит таких крутых вратарей: ты, Сафонов, Латышонок, Адамов, Кокарев?

— Крутая система, классные тренеры. В академии высокая конкуренция. На один возраст заезжает 10 вратарей, а на выпуск остаётся только один. Надо через многое пройти, чтобы проделать путь от академии до молодёжной команды. Дай бог, чтобы поток не заканчивался, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.