Непомнящий: кто-то специально раскачивает лодку в «Зените», истории слишком раздуты

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о недовольстве некоторых игроков санкт-петербургского «Зенита» работой тренерского штаба. В воскресенье, 30 марта, «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Кто-то специально раскачивает лодку в «Зените» в год столетия, все истории слишком раздуты. Случилась какая-то мелочь, а её раздувают до невозможности. Мне кажется, это пройдёт бесследно для «Зенита», всё встанет на свои места.

«Рубин» — непростая и неуступчивая команда, у которой есть свои проблемы. Казанцы зависимы от Даку. Если удастся его накрыть, то «Рубину» придётся нелегко», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.