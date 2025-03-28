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Непомнящий: кто-то специально раскачивает лодку в «Зените», истории слишком раздуты

Непомнящий: кто-то специально раскачивает лодку в «Зените», истории слишком раздуты
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о недовольстве некоторых игроков санкт-петербургского «Зенита» работой тренерского штаба. В воскресенье, 30 марта, «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в матче 22-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто-то специально раскачивает лодку в «Зените» в год столетия, все истории слишком раздуты. Случилась какая-то мелочь, а её раздувают до невозможности. Мне кажется, это пройдёт бесследно для «Зенита», всё встанет на свои места.

«Рубин» — непростая и неуступчивая команда, у которой есть свои проблемы. Казанцы зависимы от Даку. Если удастся его накрыть, то «Рубину» придётся нелегко», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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