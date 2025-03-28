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Стало известно, почему «Акрон» выбрал Клюшева на должность генерального директора

Стало известно, почему «Акрон» выбрал Клюшева на должность генерального директора
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Нынешний исполнительный директор «Акрона» Константин Клюшев с 1 августа 2025 года займёт должность генерального директора тольяттинского клуба. Выбор в его пользу сделан, потому что он уже понимает все внутренние процессы в «Акроне».

«В этом плане «Акрон» старается действовать последовательно: клубу не было смысла искать человека со стороны, нужен был кандидат, который уже погружён во все процессы и продолжит курс, на который встала команда Власова. Морозов рассчитывает, что при Клюшеве клуб продолжит двигаться согласно стратегии, в том числе в медиапространстве», – сказал собеседник «Чемпионата».

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