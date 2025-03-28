Вратарь «Краснодара» Агкацев: взять пенальти, не гадая, шансов нет

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о стратегии отражения пенальти. По его мнению, совершить сейв, пытаясь среагировать на удар с «точки», невозможно.

— Взять пенальти по удару невозможно?

— Ноль шансов. Только если нападающий споткнётся или ударит по центру. Мы на тренировках пытались ради интереса. Даже если удар просто точный и в угол, шансов среагировать, не гадая, нет. Я уже не говорю про сильный удар, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.