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Кержаков спрогнозировал исход матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»

Кержаков спрогнозировал исход матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящей игре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургской командой и казанским «Рубином». Матч состоится в рамках 22-го тура РПЛ 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Зенит» победит. Мне кажется, что «Рубин» если и забьёт, то со стандарта только — по-другому не получится. «Зенит» возьмёт под контроль и будет давить все 90 минут. Только Даку может забить гол. Единственный, кто может там забить. Не знаю, будут ли его охранять и опекать. Самое опасное для «Зенита» — это «защепка Рахимова». Его тактика», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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