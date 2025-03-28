Кержаков спрогнозировал исход матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящей игре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургской командой и казанским «Рубином». Матч состоится в рамках 22-го тура РПЛ 30 марта.

«Думаю, что «Зенит» победит. Мне кажется, что «Рубин» если и забьёт, то со стандарта только — по-другому не получится. «Зенит» возьмёт под контроль и будет давить все 90 минут. Только Даку может забить гол. Единственный, кто может там забить. Не знаю, будут ли его охранять и опекать. Самое опасное для «Зенита» — это «защепка Рахимова». Его тактика», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».