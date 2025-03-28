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Деменко: на «Краснодаре» лежит груз ответственности, есть хороший шанс оторваться

Деменко: на «Краснодаре» лежит груз ответственности, есть хороший шанс оторваться
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Бывший российский футболист Максим Деменко считает, что «Краснодар» может оторваться от преследователей по турнирной таблице РПЛ в ближайшие выходные. После 21 тура «быки» занимают первое место, опережая идущий на второй строчке «Спартак» на три очка. «Краснодар» встретится с «Факелом» в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» есть хороший шанс оторваться от своих конкурентов в турнирной таблице в этом туре. Но всё зависит от давления. Команда хоть и неплохо играет уже второй сезон, давление всё же сказывается на футболистах. Будем надеяться, что опыт повлияет, а игроки будут думать только о матче, где нужно победить.

Матч с «Факелом» будет сложным для «Краснодара». Команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, бьются за выживание, поэтому игроки максимально хотят себя проявить, чтобы заинтересовать другие клубы. Тем не менее на «быках» лежит груз ответственности, команде нужна только победа. При всём уважении к Воронежу, но «Краснодар» должен обыгрывать такие команды, как «Факел», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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