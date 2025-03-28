Гильерме заявил, что у «Локомотива» ещё остаются шансы на победу в РПЛ

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме оценил борьбу за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«По игровым качествам для меня «Краснодар» и «Спартак» — лучшие в чемпионате на данный момент. Но впереди ещё много игр, и я считаю, что всё может быть. У «Локомотива» тоже остаются шансы, они немного отстают. Если игроки «Локомотива» будут верить в победу, то всё возможно. Борьба очень равная», — заявил Гильерме в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). «Локомотив» (40) — четвёртый. Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.