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Агент Головина ответил, примет ли игрок участие в матче «Монако» с «Ниццей»

Агент Головина ответил, примет ли игрок участие в матче «Монако» с «Ниццей»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, примет ли игрок участие в матче 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей». Встреча состоится 29 марта.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Головин готовится к игре с «Ниццей» и должен принять в ней участие», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Александр не играл с 7 февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне Александр провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. «Монако» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

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