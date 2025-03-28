Агент Головина ответил, примет ли игрок участие в матче «Монако» с «Ниццей»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил, примет ли игрок участие в матче 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей». Встреча состоится 29 марта.

«Головин готовится к игре с «Ниццей» и должен принять в ней участие», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Александр не играл с 7 февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне Александр провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. «Монако» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.