Президент ЦСКА Гинер: матч с «Партизаном» прошёл потрясающе
Поделиться
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер высказался по итогам товарищеского матча с белградским «Партизаном» (2:1). Функционер высоко оценил прошедшую игру. Встреча ЦСКА и «Партизана» состоялась 22 марта. Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67' 0:2 Жемалетдинов – 90+1' 1:2 Йованович – 90+8'
«Матч с «Партизаном» прошёл потрясающе. Вы сами всё видели», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.
Комментарии
- 28 марта 2025
-
14:41
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:06
-
14:04
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:56
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
13:05
-
12:50
-
12:50
-
12:47
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:44
-
11:36
-
11:36