Президент ЦСКА Гинер: матч с «Партизаном» прошёл потрясающе

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер высказался по итогам товарищеского матча с белградским «Партизаном» (2:1). Функционер высоко оценил прошедшую игру. Встреча ЦСКА и «Партизана» состоялась 22 марта. Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде.

«Матч с «Партизаном» прошёл потрясающе. Вы сами всё видели», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 38 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем туре РПЛ красно-синие встретятся с махачкалинским «Динамо» (29 марта). В свою очередь, «Партизан» после 28 туров чемпионата Сербии заработал 59 очков и располагается на второй строчке.