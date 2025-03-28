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Алаев рассказал о новых инициативах РПЛ и РФС по работе судейского корпуса

Алаев рассказал о новых инициативах РПЛ и РФС по работе судейского корпуса
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о новых инициативах РПЛ и РФС по работе судейского корпуса.

«Итоги подведёт президент РФС. Вы помните, что была встреча с Мажичем, она прошла неоднозначно. После неё руководители клубов попросили изучить комплексный вопрос судейства. Мы анализ провели. В декабре документ был вынесен на исполком, но его дорабатывали. Начался конструктивный диалог между администрацией лиги и РФС. С трудом вспомню, когда последний раз был такой конструктивный диалог. Мы ежедневно работали. Сегодня мы приняли 12 инициатив по судейству.

Для меня главный итог работы — конструктивный диалог, потому что раньше его не было. Надеюсь, это связано с тем, что все пересмотрели взгляды.

Первая инициатива — один человек не может быть в составе трёх органов. РФС поддержал эту инициативу. Мы обсудили, что лига имеет возможность рекомендовать своих кандидатов в ЭСК. У нас уже есть порядка пяти кандидатов — это бывшие судьи с богатым международным опытом», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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