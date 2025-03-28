Алаев заявил, что РПЛ сможет запрашивать видеоанализ спорных моментов у ЭСК РФС

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига сможет запрашивать видеоанализ спорных моментов у ЭСК РФС.

«Теперь РПЛ имеет возможность запросить разбор определённого момента с организации. Если клуб не подал в ЭСК запрос по каким-то причинам, я могу его запросить.

Например, есть резонансный момент, никто в ЭСК не подал. Просим видеоанализ, чтобы люди видели, почему судья принял такое решение. Теперь исполком закрепил возможность лиги обращаться в департамент защиты игры по возможным нарушения протокола VAR. Например, никто не знает, почему проверка эпизода занимает семь минут. Мы можем инициировать проверку этого эпизода», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.