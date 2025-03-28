Игрок «Краснодара» Агкацев высказался о проблемах «Алании» в родной Осетии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о проблемах «Алании». Владикавказский клуб имеет серьёзные долги и проблемы со стадионом.

— У тебя много фотографий в горах. Для тебя это лучший отдых?

— В каждый отпуск два-три дня выделяю, чтобы в горы Осетии доехать. Я там заряжаюсь, горы же не всех к себе зовут.

— Тебе больно, когда ты видишь происходящее с «Аланией», со стадионом?

— Не могу сказать, что сильно слежу. У меня много знакомых в клубе. Но мне неприятно. Хочется, чтобы в Осетии была сильная команда, классный стадион. Люди в регионе точно это заслужили, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.