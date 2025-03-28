Глава РПЛ Алаев высказался о возможности установки дополнительных камер VAR

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможности установки дополнительных камер системы VAR.

«Понимаем, что потребуется финансирование. Мы готовы это обсуждать. По этой идее много вопросов, но инициатива хорошая. Сейчас не могу говорить, что мы рассмотрим это на следующем общем собрании», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.