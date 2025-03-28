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РПЛ и РФС готовят совместную стратегию развития системы VAR

РПЛ и РФС готовят совместную стратегию развития системы VAR
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Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига совместно с РФС готовит стратегию развития системы VAR.

«Готовим совместную стратегию развития системы VAR. Не говорим, что судейство будет на высочайшем уровне, всё решают судьи на поле, но теперь есть диалог. Раньше это была дверь за семью замками», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

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