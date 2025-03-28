Алаев: ЭСК стала чаще признавать ошибки, но для меня гол «Спартака» «Зениту» очень спорный

Президент РПЛ Александр Алаев назвал спорным гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в ворота «Зенита» в матче 21-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

— Заметили, что ЭСК стала чаще признавать ошибки?

— Да, заметил. Это положительный момент. До сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.