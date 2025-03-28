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Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании после года в тюрьме

Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании после года в тюрьме
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Бывший футболист каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании. Уголовная палата Верховного суда Испании отменила первый приговор (4,5 года тюрьмы) из-за отсутствия серьёзных доказательств вины, помимо показаний жертвы, информирует RMC Sport.

Напомним, Алвес был приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование. После года в тюрьме суд Барселоны освободил бывшего футболиста под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.

Некоторые источники сообщают, что Алвес получит компенсацию за незаслуженно проведённое в тюрьме время.

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