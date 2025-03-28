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Андрей Аршавин полагает, что «Спартак» сыграет вничью с «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ

Андрей Аршавин полагает, что «Спартак» сыграет вничью с «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Игра состоится в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Ахмат» не отпустит «Спартак». Скорее всего, будет ничья. Думаю, что будет пенальти в матче. Будет вязкая борьба, много фолов. Может быть, даже просмотры VAR, скандалы. Не скажу, что большие, споров будет много, «Спартак» будет понимать, что надо выиграть. «Ахмат» сейчас здорово выглядит, им нужны очки. Они точно не будут отпускать «Спартак». Конечно, «Спартак» тоже в целом хорош, поэтому он, скорее всего, не проиграет. Моё мнение — ничья», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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