Тарханов: «Крылья» в нервозном состоянии, встреча с руководством успокоит игроков

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал встречу игроков и тренерского штаба «Крыльев Советов» с руководством Самарской области. Также Тарханов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Крыльями» и «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 28 марта.

«Встреча футболистов «Крыльев Советов» с губернатором области и руководством клуба поможет им, все были в нервозном состоянии из-за многочисленной информации вокруг команды. Эта встреча должна успокоить игроков. «Локомотив» и «Крылья Советов» — команды с комбинационным футболом, поэтому жду хорошей игры и голов. Мне хочется, чтобы в этом матче выиграли «Крылья», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.