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Тарханов: «Крылья» в нервозном состоянии, встреча с руководством успокоит игроков

Тарханов: «Крылья» в нервозном состоянии, встреча с руководством успокоит игроков
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Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал встречу игроков и тренерского штаба «Крыльев Советов» с руководством Самарской области. Также Тарханов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Крыльями» и «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 28 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встреча футболистов «Крыльев Советов» с губернатором области и руководством клуба поможет им, все были в нервозном состоянии из-за многочисленной информации вокруг команды. Эта встреча должна успокоить игроков. «Локомотив» и «Крылья Советов» — команды с комбинационным футболом, поэтому жду хорошей игры и голов. Мне хочется, чтобы в этом матче выиграли «Крылья», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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