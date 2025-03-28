Колыванов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив»

Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом», который состоится сегодня, 28 марта.

«Локомотив» выглядит достаточно уверенно. Это быстрая и техничная команда. «Крылья» тоже атакующая команда. Они с «Локомотивом» сопоставимы по стилю. «Крыльям» нужно выбираться из ямы, в которой они оказались. Матч должен получиться интересным. Надеюсь, что будет много ярких эпизодов и моментов», — заявил Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). «Локомотив» (40) — четвёртый. Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.