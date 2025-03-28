Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, чему его научила академия клуба

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, чему его научила академия южного клуба.

— Чему тебя научила академия?

— Дисциплина — это главное. На втором месте — трудолюбие. До академии ни у кого не было двух тренировок в день. А так — многое бывало. Драки были, но об этом пусть никто не знает, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).