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«Нас это не устраивает». Педро оценил положение «Зенита» в турнирной таблице РПЛ

«Нас это не устраивает». Педро оценил положение «Зенита» в турнирной таблице РПЛ
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Педро оценил турнирное положение сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге после 21 тура.

«Безусловно, мы находимся не на том месте, на каком хотели бы. И это никого из нас не устраивает. Понимаем, что сами потеряли ряд важнейших очков. Набери мы их — были бы лидерами. Но этого уже не вернёшь, поэтому сейчас надо исправлять ситуацию. То есть очков больше не терять. Понятно, что конкуренты очень сильны и сделают всё, чтобы не упустить своё преимущество. Однако впереди ещё достаточное количество игр, а значит, и возможностей для нас. А там — победит сильнейший», — приводит слова Педро «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). «Зенит» (43) замыкает тройку лидеров. Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

Турнирная таблица РПЛ
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