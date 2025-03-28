Дзюба: если Генича и Гурцкая закроют со мной в комнате — они убегут оттуда со слезами

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о своих конфликтах с футбольными комментаторами и экспертами. В частности, 36-летний форвард «прошёлся» по Константину Геничу, Тимуру Гурцкая, Дмитрию Шнякину и Роману Нагучеву. Футболист считает, что мог бы словесно довести их до слёз.

«Я просто говорю, что в определённых моментах эти люди ведут себя некрасиво. При этом не переходя на личности! Хотя со своим острым языком я могу пройтись по каждому — до утра будем сидеть. Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Орать и что-то там рассказывать в своих шоу и телеграм-каналах — это очень удобно. Но никто из них не разу не сказал мне ничего в лицо. Вот это смешно», — приводит слова Дзюбы Sport24.