Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: если Генича и Гурцкая закроют со мной в комнате — они убегут оттуда со слезами

Дзюба: если Генича и Гурцкая закроют со мной в комнате — они убегут оттуда со слезами
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о своих конфликтах с футбольными комментаторами и экспертами. В частности, 36-летний форвард «прошёлся» по Константину Геничу, Тимуру Гурцкая, Дмитрию Шнякину и Роману Нагучеву. Футболист считает, что мог бы словесно довести их до слёз.

«Я просто говорю, что в определённых моментах эти люди ведут себя некрасиво. При этом не переходя на личности! Хотя со своим острым языком я могу пройтись по каждому — до утра будем сидеть. Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Орать и что-то там рассказывать в своих шоу и телеграм-каналах — это очень удобно. Но никто из них не разу не сказал мне ничего в лицо. Вот это смешно», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов? Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
«Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России «Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android