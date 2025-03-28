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Голкипер «Краснодара» Агкацев: раньше бесило, когда коверкали фамилию, — сейчас привык

Голкипер «Краснодара» Агкацев: раньше бесило, когда коверкали фамилию, — сейчас привык
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что сейчас его уже не раздражает частое коверканье фамилии.

— Ты сам не путался, как правильно звучит твоя фамилия?
— Нет. У Магкеева та же ситуация. Меня раньше бесило, когда коверкали. Сейчас уже привык, потому что это постоянно происходит. Уже, скорее, удивляет, когда правильно говорят, — сказал Станислав Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

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