«Что опять не так?» Константин Генич — о претензиях со стороны Артёма Дзюбы

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на высказывание нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы с критикой в его адрес. Ранее между Дзюбой и Геничем возникали конфликты.

«Вот же! Никак не угомонится. Мы же все его дружно поздравили! Что опять не так?» — написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, в ходе мартовских товарищеских матчей сборная России провела две игры, с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд.