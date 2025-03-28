Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что опять не так?» Константин Генич — о претензиях со стороны Артёма Дзюбы

«Что опять не так?» Константин Генич — о претензиях со стороны Артёма Дзюбы
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на высказывание нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы с критикой в его адрес. Ранее между Дзюбой и Геничем возникали конфликты.

«Вот же! Никак не угомонится. Мы же все его дружно поздравили! Что опять не так?» — написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, в ходе мартовских товарищеских матчей сборная России провела две игры, с Гренадой и Замбией, одержав разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. Дзюба появился на поле только в матче с Гренадой, где выходил в роли капитана. Его гол в этой встрече стал 31-м в карьере за национальную команду, что позволило ему установить новый рекорд.

Материалы по теме
Дзюба: если Генича и Гурцкая закроют со мной в комнате — они убегут оттуда со слезами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android