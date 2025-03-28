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Вратарь «Краснодара» Агкацев: поначалу папа ворчал, что я стал футболистом, а не борцом

Вратарь «Краснодара» Агкацев: поначалу папа ворчал, что я стал футболистом, а не борцом
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, почему захотел стать футболистом.

— Ты из Осетии. Почему футболист, а не борец?
— У меня был футбольный двор, все играли с мячом. Если бы у меня во дворе все ходили на борьбу – тоже стал бы борцом. Папа первое время чуть ворчал, ему хотелось, чтобы я в борьбу пошёл. Но сейчас уже он рад, что я футболист.

— У тебя много фотографий в горах. Для тебя это лучший отдых?
— В каждый отпуск два-три дня выделяю, чтобы в горы Осетии доехать. Я там заряжаюсь, горы же не всех к себе зовут, — сказал Агкацев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.

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