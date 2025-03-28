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Иван Обляков предположил, кто сможет побить рекорд Артёма Дзюбы по голам в сборной России

Иван Обляков предположил, кто сможет побить рекорд Артёма Дзюбы по голам в сборной России
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, кто из действующих футболистов способен побить рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству голов в составе сборной России. На счету Дзюбы 31 мяч в составе национальной команды.

«Костя Тюкавин, у него самые большие шансы. В целом у всех они есть — у Феди Чалова, у Тамика Мусаева. Надо работать, хорошо выступать за клуб, чтобы вызывали в сборную, и здесь показывать всё, на что способен», — приводит слова Облякова «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.

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