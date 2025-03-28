Таранов: нельзя сказать, что «Краснодар» будет уверенно двигаться к заветной мечте

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и воронежским «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 30 марта.

«Для «Краснодара» матч с «Факелом» — хорошая возможность оторваться от ближайших преследователей в турнирной таблице. Но «Краснодар» — настолько непредсказуемая команда в последних двух сезонах, поэтому нельзя сказать, что клуб будет уверенно двигаться к своей заветной мечте. В любом случае «быкам» будет непросто вскрыть оборону «Факела», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.