Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: нельзя сказать, что «Краснодар» будет уверенно двигаться к заветной мечте

Таранов: нельзя сказать, что «Краснодар» будет уверенно двигаться к заветной мечте
Комментарии

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и воронежским «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Краснодара» матч с «Факелом» — хорошая возможность оторваться от ближайших преследователей в турнирной таблице. Но «Краснодар» — настолько непредсказуемая команда в последних двух сезонах, поэтому нельзя сказать, что клуб будет уверенно двигаться к своей заветной мечте. В любом случае «быкам» будет непросто вскрыть оборону «Факела», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству
Эксклюзив
«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android