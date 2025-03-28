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Литвинов: бо́льшая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом!

Литвинов: бо́льшая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом!
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов обосновал, почему именно его команда должна стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. Он считает, что победы красно-белых хочет бо́льшая часть России.

— Объясни, почему именно «Спартак» должен стать чемпионом?
— Потому что бо́льшая часть России этого хочет! А нам хочется сделать такой праздник. Помню, как я приехал в Воронеж после победы в Кубке России — каждый третий прохожий ко мне подходил и поздравлял. Провёл там незабываемую неделю, — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).

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