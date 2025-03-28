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Иван Обляков отреагировал на сравнение с Флорианом Вирцем

Иван Обляков отреагировал на сравнение с Флорианом Вирцем
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал высказывание игрока армейцев Матвея Кисляка, который сравнил его с атакующим полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем.

— Кисляк недавно называл вас русским Флорианом Вирцем. Как вам сравнение?
— Наверное, позиции чуть отличаются, но мне приятно, конечно. Я просто делаю свою работу, стараюсь на 100% всегда выкладываться, в том числе на тренировках. Мне тяжело сравнивать, но если так видит — хорошо, — приводит слова Облякова «РИА Новости Спорт».

Ивану Облякову 26 лет, за ЦСКА он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2027 года.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 38 очков за 21 матч.

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