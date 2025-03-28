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Хомуха: Европа скептически относится к России, а спорт не может идти отдельно от политики

Хомуха: Европа скептически относится к России, а спорт не может идти отдельно от политики
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Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха отреагировал на разговоры о возможном возвращении России на международную арену.

«На текущий момент я бы не стал опережать событие возвращения России на международную арену. Европейские страны очень скептически относятся к нам. А спорт не может идти отдельно от политики. Что касается появляющейся информация о нашем возвращении, люди выдают желаемое за действительное», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина — политическая обстановка в мире и конфликт на Украине.

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