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Булыкин: ссора Глушенкова с Семаком — выдумка, но не исключаю разговор на повышенных тонах

Булыкин: ссора Глушенкова с Семаком — выдумка, но не исключаю разговор на повышенных тонах
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном конфликте между нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Думаю, в «Зените» есть разговоры, которые ходят вокруг команды. У питерцев сейчас не получается мощно выступать, как хотелось бы, поэтому задача на сезон может быть не выполнена. Конечно, после невыразительных матчей руководство «Зенита» может зайти в раздевалку к футболистам и напихать им. Я не исключаю такого варианта, что был разговор на повышенных тонах. Но при этом ссора Глушенкова с Семаком — это выдумки, ведь команда должна продолжать играть на высоком уровне и не снижать требования. Лишние скандалы влияют на атмосферу в клубе, поэтому таких ситуаций быть не должно, ведь «Зенит» — опытная команда, которая уже много лет выигрывает чемпионат России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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