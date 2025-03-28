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«Изменился не критично». Иван Обляков — о словах Кокорина об уровне РПЛ

«Изменился не критично». Иван Обляков — о словах Кокорина об уровне РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который назвал «говном» Российскую Премьер-Лигу.

— Видели слова Александра Кокорина об уровне чемпионата России?
— Это его слова, его мнение. В целом неважно.

— А вы как считаете?
— Думаю, уровень изменился не критично. У нас тяжёлый чемпионат. Понятно, уехали топовые легионеры, но подрастают свои ребята, которые учатся и играют в своих клубах, — приводит слова Облякова «РИА Новости Спорт».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

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