Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: нельзя сбрасывать ЦСКА со счетов в гонке за чемпионство

Александр Мостовой: нельзя сбрасывать ЦСКА со счетов в гонке за чемпионство
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что ЦСКА может побороться за победу в РПЛ сезона-2024/2025. После 21 тура армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«В РПЛ будет интрига до последнего тура, поэтому неважно, кто и с кем сейчас играет, самое главное — набирать очки. Пофигу, каким образом наберёшь эти очки, выиграешь крупно или забьёшь гол на последней секунде. Сейчас финишная прямая, поэтому любая осечка может превратиться в проигрыш. Это касается не только «Краснодара», «Спартака» и «Зенита», но и «Локомотива» с «Динамо», а также нельзя сбрасывать ЦСКА со счетов в гонке за чемпионство», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Изменился не критично». Иван Обляков — о словах Кокорина об уровне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android