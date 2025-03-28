Александр Мостовой: нельзя сбрасывать ЦСКА со счетов в гонке за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что ЦСКА может побороться за победу в РПЛ сезона-2024/2025. После 21 тура армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«В РПЛ будет интрига до последнего тура, поэтому неважно, кто и с кем сейчас играет, самое главное — набирать очки. Пофигу, каким образом наберёшь эти очки, выиграешь крупно или забьёшь гол на последней секунде. Сейчас финишная прямая, поэтому любая осечка может превратиться в проигрыш. Это касается не только «Краснодара», «Спартака» и «Зенита», но и «Локомотива» с «Динамо», а также нельзя сбрасывать ЦСКА со счетов в гонке за чемпионство», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.