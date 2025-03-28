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Литвинов объяснил, почему пожал руку Соболеву перед матчем «Спартак» — «Зенит»

Литвинов объяснил, почему пожал руку Соболеву перед матчем «Спартак» — «Зенит»
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, почему пожал руку форварду «Зенита» Александру Соболеву перед матчем 21-го тура РПЛ. Нападающий прошлым летом совершил скандальный переход из московского клуба в санкт-петербургский. Фанаты обеих команд скептически настроены по отношению к Соболеву и регулярно оскорбляют его с трибун. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Перед матчем вы общались с Александром Соболевым — болельщики «Спартака» такое не одобряют.
— Понимаю, что среди болельщиков у него сложился определённый образ. Но когда мы видимся, можем спокойно поболтать, что-то обсудить. Конечно, при переходе из «Спартака» в «Зенит» нужно быть готовым к хейту. Но нам, футболистам, перекинуться парой фраз — совершенно нормально. Было бы странно выйти на поле и не пожать руки, — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).

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