Игорь Дивеев — о России на международной арене: не чувствую, чтобы допуск приближался

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможном возвращении российских команд, включая сборные, на международную арену. По словам Дивеева, пока он не чувствует, что Россию вскоре вернут.

«Надеемся, что нас допустят. Пока я не чувствую, чтобы допуск приближался. Понятно, что говорят, но мы так же всё знаем, что и вы. Для меня главной мечтой в сборной является выход на чемпионат мира или Европы. Просто выйти хотя бы, чтобы сыграть там с хорошими командами. Я считаю, что такое возможно в моей карьере», — приводит слова Дивеева ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.