Первый тренер Файзуллаева: Аббос хочет в Испанию — он жаждет поиграть там

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что хавбек армейцев хотел бы однажды поиграть в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что к Файзуллаеву проявляет интерес «Галатасарай».

«Честно говоря, мы с Аббосом как-то говорили недавно — он хочет в Испанию. Он жаждет там поиграть. «Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Будет неплохо для него. Однако это будет решать руководства ЦСКА — нужен ли он команде или отдадут его. Если есть предложение, рад за Аббоса. Но хочу, чтобы его мечта сбылась. Хочу посмотреть, как он будет развиваться в Испании», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.