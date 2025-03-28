Черчесов: раздражает, что соперники сборной России играют неосновным составом

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что его раздражает, когда соперники национальной команды используют в матчах неосновной состав.

«Бывает, что даже те сборные, которые приезжают, выходят неосновным составом. Это раздражает. Не завидую Валерию Георгиевичу, потому что ты даже не можешь оценить игроков. Было бы хорошо, если бы команды, которые дают добро, приезжали бы основными составами», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.