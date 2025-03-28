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Мостовой — о новостях вокруг «Зенита»: такие же разговоры длятся в «Спартаке» уже 15 лет

Мостовой — о новостях вокруг «Зенита»: такие же разговоры длятся в «Спартаке» уже 15 лет
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Экс-игрок сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением относительно ситуации вокруг «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Что касается разговоров вокруг «Зенита», то такие же разговоры длятся в «Спартаке» уже 15 лет (смеётся). Поэтому не обращаю на это внимания, ведь это футбольный процесс. Такое бывает, когда вдруг шатается результат. Нужно смотреть не когда у тебя всё хорошо и тебя облизывают, а когда ситуация становится плохой — все друзья и близкие сразу прячутся. В этом случае то же самое.

Если говорить конкретно про Глушенкова, то его неделю критиковали, а он три мяча забил приехавшей команде, и все сразу начали кричать: «Безумный Макс вернулся! Всё здорово». Такой процесс происходит в любом коллективе. Если бы сейчас «Зенит» был впереди на шесть очков, никто бы не придал значения словам и новостям вокруг команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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