«Дыма без огня не бывает». Дюков — о новостях о готовности УЕФА вернуть Россию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на новости о готовности УЕФА вернуть Россию на международную арену.

– После завершения матча с Замбией британская газета Independent написала, что УЕФА готов вернуть Россию.

– Вы знаете, что дыма без огня не бывает, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.