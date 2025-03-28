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Президент РФС Дюков прокомментировал информацию о товарищеском матче Россия — Иран

Президент РФС Дюков прокомментировал информацию о товарищеском матче Россия — Иран
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана.

– Правдива ли информация, что сборная России сыграет с Ираном осенью?
– Как вы помните, в 2023 году мы провели товарищескую встречу в Иране. У нас хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Ирана, мы продолжаем сотрудничество. Что касается конкретных комментариев относительно наших планов и объявления о проведении матча, мы это делаем после того, как подписываем документы. Сейчас комментировать преждевременно, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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