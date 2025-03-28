Глава РФС Дюков рассказал о подробностях изменений для улучшения судейства в РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подробно рассказал об изменениях, необходимых для улучшения судейства в РПЛ.

– Какие решения приняты по судейству?

– Вы помните, Александр Алаев комментировал, что был сделан ряд предложений, направленных на улучшение качества и прозрачности судейства. Если их постараться сгруппировать, то можно выделить шесть направлений, по которым были сделаны предложения. Часть была принята, по части – был дан мотивированный ответ, что они либо преждевременны или в них нет необходимости. Лига с этим согласилась. Конкретно – первая группа предложений, которая, безусловно, поддержана, – нормативно-методическая база судейства. Жизнь идет вперёд, важна актуализация документов.

Вторая группа предложений – организационная структура системы судейства. Одно из предложений, с которым мы согласились, – нужно уходить от практики, когда специалисты, которые отвечают за судейство, могут присутствовать сразу в нескольких органах (в судейском комитете, в ЭСК, департаменте судейства и инспектирования). Что касается ЭСК, лига предлагала расширить количество участников. Мы, безусловно, с этим согласны, однако нам нужны профессиональные специалисты, эксперты с серьёзным опытом работы, они должны быть независимы.

Третья группа – более активное участие РПЛ в работе судейских органов. Мы договорились о расширении перечня оснований для обращения клубов в ЭСК. Будет осуществляться рассмотрение технических эпизодов по запросу президента РПЛ. Далее, будет, возможно, обращение президента РПЛ в Департамент защиты игры РФС для организации служебных проверок, если имели место нарушения протокола VAR, если есть такие подозрения.

Четвёртый блок предложений – расширение коммуникации и взаимодействия с клубами. В частности, обязательное регулярное проведение учебных семинаров, возможны индивидуальные семинары. Мы договорились о том, что будем своевременно направлять методические материалы клубам.

Пятое – повышение открытости, рейтинги. Мы договорились два раза в сезон публиковать рейтинги судей. Проговорили необходимость улучшения формата объяснения решения судей в послематчевых видеообзорах.

Шестое – технические улучшения в работе VAR. Прекрасно понимаем, есть ещё вопросы к процедуре, есть возможность и потенциал для совершенствования работы системы, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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