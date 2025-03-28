Президент РФС Дюков высказался о возможном проведении матча сборных России и Колумбии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Колумбии. Ранее молодёжная сборная России провела две встречи с Колумбией U20 (0:1, 2:2).

«Так же, как и с Ираном, у нас отличные рабочие контакты с Федерацией футбола Колумбии. Мы обсуждаем взаимодействие по разным направлениям. Недавно наша молодёжка провела там учебно-тренировочный сбор и два матча с молодёжной сборной Колумбии. Понятно, что только этим мы не ограничимся. Будут и встречи других возрастов, в будущем возможен и матч национальных команд России и Колумбии, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.