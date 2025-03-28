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Глава РФС Дюков рассказал, как будет составляться рейтинг судей РПЛ

Глава РФС Дюков рассказал, как будет составляться рейтинг судей РПЛ
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился тем, как будет составляться рейтинг судей Российской Премьер-Лиги.

– Почему судейский рейтинг будет публиковаться только два раза в год, а не после каждого тура?
– Давайте представим. 1-й тур чемпионата – судья совершает ошибку, получает отстранение и пропускает четыре матча. Соответственно, проходит пять туров, каждый раз публикуется рейтинг. К моменту своего возвращения к работе в этом рейтинге судья будет на последнем месте. Когда его назначат на встречу – реакция клубов будет отрицательная – «почему вы берёте худшего судью из рейтинга и назначаете на этот матч». Это один из примеров, почему публикация рейтинга после каждого тура нецелесообразна. Также это оказывает психологическое давление на арбитров. Публикация рейтинга два раза за сезон – достаточна, чтобы болельщики и клубы знали о том, как оцениваются арбитры, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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