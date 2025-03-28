Овчинников: почему в «Зените» так сильно верят, что южноамериканский футбол их спасёт?

Известный российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал слухи о конфликтах в «Зените». Ранее сообщалось, что некоторые футболисты сине-бело-голубых недовольны работой главного тренера команды Сергея Семака.

«Думаю, что «Зенит» сам виноват в той обстановке, которая сейчас происходит вокруг клуба. Почему там так сильно верят, что только южноамериканский футбол должен спасать питерскую команду? Они как жирные коты на футбольном поле — всё знают и умеют, но ничего не делают, играя в своё удовольствие. А что нужно стараться для клуба и города, им по барабану.

Что касается возможной речи Медведева после матча со «Спартаком», то ему какая разница, на кого кричать? Что на хоккеистов, что на футболистов. Это специалист широкого профиля. Но это нормальный процесс. Видимо, игроки застоялись, поэтому их надо немного встряхнуть», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.