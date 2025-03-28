Экс-комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом

Бывший российский комментатор Александр Шмурнов* , долгое время проработавший в системах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», признан иноагентом. Соответствующий указ опубликован на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

«А. И. Шмурнов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Помимо комментаторской деятельности, Шмурнов известен в качестве автора еженедельника «Футбол», обозревателя «Газеты» и главного редактора «Чемпионата».