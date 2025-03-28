Глава РФС Дюков объяснил проблемы игроков молодёжной сборной России с вылетом из Колумбии

Глава РФС Александр Дюков объяснил, почему часть игроков молодёжной сборной России столкнулась со сложностями с вылетом из Колумбии. Первый матч между командами прошёл 22 марта и закончился со счётом 1:0 в пользу Колумбии. Вторая встреча состоялась в ночь с 23 на 24 марта и завершилась со счётом 2:2.

– Почему у части футболистов молодёжной сборной возникли сложности с возвращением в Россию?

– К сожалению, произошла накладка с рейсом из Кали в Боготу, который был отменён. Часть команды из-за этого опоздала на стыковочные рейсы, им пришлось вылететь позже. Сотрудники РФС всё время были с командой и помогали в решении всех вопросов. Не самая приятная ситуация, но с футбольной точки зрения выезд был хорошим.

К сожалению, не удалось привезти всех сильнейших игроков, но мы провели два матча с очень сильной сборной. Игроки получили игровую практику. Если говорить о качестве футбола, во второй встрече наша команда показала хороший уровень игры. Я общался с колумбийскими спортивными специалистами, они высоко оценили игру нашей команды и выделили ряд игроков.

По дороге назад произошла форс-мажорная ситуация, которая подпортила впечатление от выезда. Конечно, нужно выучить этот урок и в следующий раз, когда будем принимать решения о проведении УТС и матчей, – учитывать такие риски и иметь план «Б», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: