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«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Бабкин, Костанца, Гальдамес, Олейников, Ежов, Сергеев.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Фассон, Ньямси, Карпукас, Тимофеев, Батраков, Воробьёв.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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