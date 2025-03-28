Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 27-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 28 марта, матчем «Байер» — «Бохум» стартует 27-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 27-го тура Бундеслиги:

28 марта, пятница:

22:30 мск. «Байер» — «Бохум».

29 марта, суббота:

17:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг»;

17:30 мск. «Хольштайн» — «Вердер»;

17:30 мск. «Вольфсбург» — «Хайденхайм»;

17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Аугсбург»;

17:30 мск. «Бавария» — «Санкт-Паули»;

20:30 мск. «Айнтрахт» — «Штутгарт».

30 марта, воскресенье:

16:30 мск. «Фрайбург» — «Унион»;

18:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Майнц».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 62 очка после 26 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 56 очков. На третьем месте располагается «Майнц» (45).

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: